A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner dicsérettel illette pilótáját az Olasz Nagydíjat követően.



Bár a holland pilóta egy büntetés miatt csak a hetedik helyről rajtolhatott Monzában végül sikerült ismét elsőként célba érnie, ezzel újabb lépést téve a címvédés felé. Verstappen teljesítménye mellett még főnöke, Christian Horner sem tudott szó nélkül elmenni.



„Úgy gondolom, hogy a csapat egész évben ilyen magas szinten teljesített. A hétvégi teljesítményünk… Azt hiszem, miénk volt a leggyorsabb versenyautó. Enyhe kompromisszumot kötöttünk, hogy jobb versenyautónk legyen, és kifizetődőnek bizonyult. Max tempója nagyon biztató volt” – kezdte Horner.



„A stratégiát ma helyesen alakítottuk ki, de végül gyors autónk volt, és Max pillanatnyilag lángol, nem hiszem, hogy bármi megállítaná” – tette hozzá, majd kiemelte, annak ellenére, hogy Verstappennek jelenleg tetemes előnye van a többiekkel szemben, nem isznak előre a medve bőrére.



„A bajnokság állása biztató, de semmit nem könyvelhetünk el addig, amíg meg nem történt" - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy Szingapúr teljesen más kihívást jelent majd.



Arról, hogy a Red Bull most a Mercedes nyomdokaiba léphet-e, és uralni tudja-e a következő néhány szezont, Horner azt mondta:



„Nagyon valószínűtlen. Csodálatos évünk volt eddig, de még hosszú út áll előttünk. A Ferrari gyors, a Mercedes összeszedi magát, és továbbra is előre kell tekinteni. Minden tanulságot, amit most tanulunk, a következő évben is alkalmazni kell."

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor