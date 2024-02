A címvédő és háromszoros világbajnok Max Verstappen úgy véli, hogy azzal, hogy Lewis Hamilton 2025-re a Ferrarihoz igazol , az egy kínos helyzetet eredményezhet idén a Mercedesen belül.

Hamilton Maranellóba költözését a következő szezonra már az év ejelén bejelentették, annak ellenére, hogy előtte még egy teljes szezont le kell húznia az „Ezüstnyilakkal”.

Ezzel véget ér 12 éves kapcsolata a brackley-i bázisú alakulattal, és egy egész pályafutást felölelő kapcsolat a Mercedesszel, Verstappen szerint pedig a bejelentés időzítése erőltetett volt: „Úgy tűnt, hogy a hír természetes módon egy kicsit kiszivárgott, így aztán be kellett jelenteniük, mert egy ilyen nagy dolgot bejelenteni a szezon ilyen korai szakaszában, kicsit kínossá teheti az év hátralévő részét.”

