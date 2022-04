A Red Bull vb címvédő pilótája, Max Verstappen azt nyilatkozta, hogy még nem látják, hogy hogyan fogják tudni megoldani a problémáikat.

A vb címvédő pilóta az első három futamon két alkalommal is feladni kényszerült a versenyt. Másodszor azért, mert kiderült, hogy szivárog az üzemanyag a motorjából.

A holland pilóta azt nyilatkozta az Ausztrál Nagydíj után, hogy „frusztráló és elfogadhatatlan”, hogy ez így legyen.

„Nem vagyok elégedett az autó egyensúlyával és teljesítményével” – nyilatkozta a német Bildnek Verstappen az ausztrál futam után.

Topping the timesheets 2.27 seconds and the Fastest Pit Stop at the #AusGP @Walmart pic.twitter.com/rfUv54jiyy — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 11, 2022

Sem az egyensúly, sem a megbízhatóság nem az elvárások szerint alakul. Ráadásul a gumikkal is problémáink voltak.

„Ha a bajnoki címért akarsz küzdeni, akkor a Ferrari előtt kell lenned. Most sok tekintetben előttünk vannak. Már most le vagyunk maradva. Gyorsabbnak és megbízhatóbbnak kellene lennünk. A következő futamokon is mindent meg fogok tenni a győzelemért, azonban nagyon le vagyunk maradva. Most nem a bajnoki címért folytatott harcra gondolok, csupán szeretnék befejezni egy versenyt.” – nyilatkozta a holland pilóta.

