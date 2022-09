Max Verstappen elárulta, milyen beszéddel próbálta motiválni az Alex Albon helyére beugró honfitársát, Nyck de Vries-t.



De Vries alig néhány órával az Olasz Nagydíj kezdete előtt értesítették arról, hogy be kell ugrania a vakbélgyulladással kórházba szállított Alex Albon helyére. A fiatal holland azonban nem ijedt meg a hirtelen jött lehetőségtől és a Q2-be kvalifikálta magát. Ráadásul a mezőny több tagjának büntetése miatt de Vries végül a 8. helyről rajtolhatott. A holland a futamon is jól teljesített és két ponttal zárta a hétvégét.



Az F2-es bajnoknak plusz motivációja is akadt. Világbajnok honfitársa, Max Verstappen ugyanis biztató szavakkal látta el őt, amiről a futamot követően mesélt a médiának.



„Először is élvezd, és ne gondolj rá túl sokat, ne stresszelsz rajta. Emlékszem az elsőre… olyan gyorsan történik minden, de azt hiszem, sokkal jobb, ha csak azt mondod magadnak, meglátjuk, mi történik, ahelyett, hogy igazán stresszelnél azon, hogy jó rajtra és jó első körre van szükséged” – mondta Verstappen a pilótának tartott beszédéről.



„Nem szabad ezen gondolkodni, és szerintem nagyon jól kezelt mindent. Nagyon jól ismerjük egymást, így gyorsan összedobtam ezt a motivációs beszédet” – tette hozzá, majd honfitársa szereplését is értékelte.



„Amikor előttem védekezett a 10. helyen, láttam hogyan küzd. Így beugrani és ilyen teljesítményt nyújtani, egyáltalán nem könnyű. A látottak alapján szerintem remek munkát végzett a védekezés terén is. Megőrizte a hidegvérét, nem hibázott, és nagyon örülök neki, hogy pontokat szerzett. Az első versenyen ez természetesen lenyűgöző” – zárta szavait.

Borítókép: Andrea Diodato/NurPhoto a Getty Images