A Red Bull versenyzői, Max Verstappen és Sergio Perez is reagáltak Christian Horner csapatfőnök állítólagos „nem megfelelő viselkedésével” kapcsolatos vizsgálatára, ami jelenleg is zajlik.

A brit jelen volt a Milton Keynes-i székhelyű alakulat szezonnyitóján, hogy lerántsa a leplet az RB20-asról, amely autó a csapat reményei szerint biztosítja a harmadik egymást követő bajnoki duplázásukat.

Mindez a vizsgálat ellenére történt, amely spekulációkat eredményezett Horner Red Bullnál betöltött jövőjével kapcsolatban.

A médiának, köztük a RacingNews365-nek nyilatkozva Verstappen reagált a csapat tagjai közötti szakításról szóló állításokra, és kifejtette: „Ugyanaz a helyzet, mint mindig, ezt elmondhatom. Nem tudom, ki szereti ezeket a dolgokat írni, de számomra Christian olyan, mint mindig.”

A RacingNews365 kérdésére, miszerint Horner nyomozása zavaró tényezőnek bizonyult-e, a háromszoros bajnok így válaszolt: „A magam részéről csak a saját teljesítményemre koncentrálok, hogy felkészüljek, hogy fitt legyek, hogy készen álljak arra, hogy vezessem az autót, hogy megbeszéljem a dolgokat a mérnökökkel, hogy mit akarsz csinálni.”

„Ráadásul az életem nem csak a Forma-1-ből áll. Amikor otthon vagyok, inkább nem gondolok túl sokat az F1-re a tervezett edzéseken kívül. A háttérben is rengeteg dolog zajlik számomra, hogy mit szeretnék csinálni a jövőben a dolgok virtuális oldaláról, amin dolgozom. Szóval eléggé elfoglalt vagyok otthon” – mondta a címvédő holland.

