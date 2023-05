Nem csak letaszította 2021-ben a Forma-1 trónjáról Lewis Hamiltont, de következő évben ellentmondást nem tűrően nyerte meg következő világbajnoki címét. Max Verstappen a motorsport.com-nak arról beszélt, hogy az évek alatt megtanult türelmes lenni.

„Semmi kétség, de türelmesnek kell lenned. Én ezt a türelmet az elmúlt években tanultam meg, ugyanakkor mindig hittem a projektben, mert láttam mennyit dolgoznak az emberek és milyen motiváltak, hogy a csúcsra érjünk.”

„Nem erőltethetsz valamit, és mondhatod azt, hogy márpedig nekünk most kell nyernünk, ha csak a harmadik leggyorsabb csapat vagytok. Ez egy folyamat, és amikor pár ember más pozícióba kerül, egy jó csapatod lehet, ami összetart.”

Visszatekintve akár azt is mondhatnánk, hogy magától értetődő és látható volt a közeledő siker, de a hollandnak erről is megvan a véleménye.

„Egy kulcsfontosságú pillanatban valami kattant egyik évről a másikra. Nagy lépést tettünk előre. Természetesen utólag könnyű azt mondani, hogy „láttam jönni”. Nem tudhatod ezt. De mindig hittem a folyamatban, mert éreztem, hogy valami érkezik.”

„Volt pár évünk, amikor kicsit szenvedtünk. Néha volt egy egész jó csomagunk, de a végsebességünk nem volt az igazi, ami megakadályozta a valódi potenciálunk kibontakoztatását, aztán jött a Honda, ami megint egy kis munkát igényelt, de egy évvel később nagyon versenyképessé váltunk, amit remek volt látni.”

