Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte meg a 37. Forma-1-es Magyar Nagydíjat vasárnap a Hungaroringen. A 24 éves vb-címvédő ezzel tovább növelte előnyét az összetettben.

Verstappen a tizedik helyről rajtolva úgy győzött, hogy riválisainak szinte esélyük sem volt arra, hogy megnehezítsék a dolgát. A holland pilóta pályafutása 28. futamgyőzelmét aratta, ezzel a háromszoros világbajnok brit Jackie Stewartot megelőzve immár egyedül áll az örökranglista nyolcadik helyén.



Második helyen a hétszeres vb-győztes, Mogyoródon korábban nyolc alkalommal diadalmaskodó brit Lewis Hamilton végzett, míg harmadikként a másik Mercedesszel pole pozícióból rajtoló George Russell zárt.







A vb-pontversenyben második monacói Charles Leclerc (Ferrari) csapata rossz taktikájának is köszönhetően csak hatodik lett, így Verstappen előnye 80 pont az összetettben.



A futam borús időben, hideg aszfalton és nagy szélben kezdődött: utóbbival kapcsolatban a verseny előtt nyilatkozó csapatfőnökök mindegyike hangsúlyozta, az idei autóknak kifejezetten előnytelen, ha nincs szélcsend, így senki nem számított könnyű futamra.

Toto Wolff, a pole pozíciót a tavalyi Szaúdi Nagydíj óta először megszerző Mercedes csapatfőnöke elmondta, az idei évben eddig szenvedtek az edzéseken, így ezúttal nyomás nélkül versenyezhetnek majd. A startra telt ház előtt került sor.



A rajtot az élmezőny jelentős többsége jól kapta el, Carlos Sainz Jr. (Ferrari) az első kanyarban megtámadta Russellt, de nem tudta átvenni a vezetést. Harmadiknak Leclerc sorolt be, miközben a hetedik pozícióból startoló Hamilton az első kör végén már ötödik volt.



A negyedik helyért nagy csata indult Lando Norris (McLaren) és Hamilton között, miközben megérkezett rájuk Verstappen is, aki a 10. körre már hatodik volt úgy. Két körrel később Norrist mindkét világbajnok megelőzte.



Az élen Russell 2.3 másodperces előnyre tett szert Sainzcal szemben, ez azonban rohamosan csökkenni kezdett, amikor a brit versenyző Mercedesén "fogyni kezdtek" a lágy gumik. Russell a 17. körben a boxba hajtott kerékcserére, egy körrel később pedig Sainz is új gumikat kapott, de az ő cseréje lassúra sikerült a Ferrari stábjának. Közben Verstappen is a boxban járt, majd következett Hamilton, valamint a 22. körben Leclerc. Utóbbi a kerékcseréjét követően Russell mögé, de Sainz elé tért vissza a pályára, negyedikként pedig már Verstappen száguldott, megelőzve Hamiltont.



A 27. körre a szemmel láthatóan gyorsabb Leclerc ledolgozta hátrányát az élen haladó brittel szemben, majd egy körrel később előzéssel is megpróbálkozott, ezt azonban Russell még visszaverte. A 30. körben ugyanez volt a forgatókönyv, ekkor viszont a célegyenes végén az olasz istálló monacói pilótája nagyon rövidet fékezett, és elment brit riválisa mellett.



Russell aztán Sainzcal szemben volt kénytelen védeni a második helyét, majd a 39. körben behívták a boxba újabb kerékcserére, ugyanekkor az élről kiállva Leclerc is friss abroncsokat kapott. Az időközben ugyancsak kerékcserén járt Verstappen mindkettejüket megelőzte, ugyanis a brit és a monacói is mögé tért vissza a pályára. A holland címvédő aztán hibázott az utolsó előtti kanyarban, megpördült, és Leclerc lehagyta, Russell pedig üldözni kezdte.



Az élen közben Sainz száguldott, őt négy másodperc lemaradással követte Hamilton. A brit sztár gyorsabb volt a spanyolnál, és várható volt, hogy támadni tudja majd, miközben Verstappen újfent utolérte és megelőzte Leclerc-t a harmadik helyért.



A 47. körben Sainzot kerékcserére hívta a Ferrari, melynek szerelői ismét lassan dolgoztak, így a spanyol csak ötödiknek tért vissza a pályára. Az élre Hamilton került, mögötte a nála egyértelműen gyorsabb Verstappen száguldott, míg a harmadik helyért Russell harcolt Leclerc-rel. Az 52. körben Hamiltont hívták be a boxba kerékcserére, így Verstappen átvette a vezetést, aztán a kemény keverékű gumikkal nagyon szenvedő Leclerc autójára a Ferrari lágy abroncsokat rakott, de így a monacói visszacsúszott a mezőnyben.



Tizenöt körrel a leintés előtt Verstappen, Russell, Sainz volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje, aztán Hamilton, Pérez és Leclerc következett. Hamilton a lágy gumikkal a mezőny leggyorsabbja volt, így esélye nyílt a második pozíció megszerzéséért küzdeni, miközben Verstappen sikerét semmi nem veszélyeztette.



Hamilton hamarosan megelőzte Sainzot, majd öt körrel a futam vége előtt feljött másodiknak, így a Mercedes istálló sorozatban másodszor ünnepelhetett kettős dobogót.



A díjakat Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, valamint Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöke adta át a dobogósoknak.

A világbajnoki idény augusztus utolsó hétvégéjén, Belgiumban folytatódik.



Fotók: Sport365/Tóth Zsombor