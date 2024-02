Max Verstappen kijelentette, hogy a Forma-1 sprint formátumának változása a következő szezonra egy logikus lépés.

Verstappen a 2021-es bevezetése óta kritizálta a sprint formátumot, és a tavalyi szezon során végig kritikus volt és élesen bírálta azt.

A formátum további racionalizálása érdekében azonban az F1 úgy döntött, hogy a hétvége egyetlen edzését követően a sprint-kvalifikációt péntekre teszi.

