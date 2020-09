A Mercedes finn pilótája, Valtteri Bottas érte el a legjobb időt pénteken, a Forma-1-es Olasz Nagydíj első szabadedzésén.

Bottas mögött címvédő és a pontversenyben vezető csapattársa, a brit Lewis Hamilton lett a második, míg a Red Bullal versenyző, thaiföldi Alex Albon a harmadik.

null FP1 = Mercedes took a 1-2, whilst there were contrasting sessions for Red Bull's pair#ItalianGP #F1https://t.co/gcE78XHUBz



Albon csapattársa, a holland Max Verstappen az ötödik lett, de tréningje nehezen alakult, miután egy kicsúszás után összetörte autóját.

null Monza can catch out the very best of them...#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/gVqC2XUMD5



A hazai Ferrari ismét gyengélkedett, Charles Leclerc a 11., Sebastian Vettel a 19. időt produkálta.

Eredmények, 1. szabadedzés (élcsoport):



1. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 1:20.703 perc

2. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:20.948

3. Alexander Albon (thaiföldi, Red Bull) 1:21.500

4. Danyil Kvjat (orosz, Alpha Tauri) 1:21.555

5. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:21.641

6. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 1:21.667

null FP1 CLASSIFICATION@MercedesAMGF1 lead the way, with @alex_albon in P3#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/yMQGIqLJZJ



később:

2. szabadedzés 15.00



szombat:

3. szabadedzés 12.00

időmérő edzés 15.00



vasárnap:

futam 15.10

Kép: Luca Bruno/Pool via Getty Images