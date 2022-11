Max Verstappen szerint Hamiltonban még a szándék sem volt meg, hogy helyet hagyjon neki.



A holland világbajnok a Brazil Nagydíjon szerette volna elvenni a második helyet a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltontól, ám a 2-es kanyarban a két versenyző autója egymásnak ütközött. Az esetben ráadásul Max Verstappent látták hibásnak a versenybírók, így a Red Bull versenyzője öt másodperces büntetést kapott.



Verstappen a futam után beszélt az incidensről, és elárulta, sejtette, hogy nem lesz jó vége annak, hogy Hamilton mellé került.



„Amint mellé értem, éreztem, hogy nem áll szándékában helyet hagyni nekem.”



„Azt gondoltam a tavalyi év után, talán elfelejtjük ezt a hozzáállást és végre versenyezhetünk. Mert először is, amikor egymás mellett mentem, arra gondoltam, oké, legyen itt egy jó verseny. Egy pilóta érzi, hogy ad-e a teret a másik, vagy sem. És neki nem állt szándékában helyet hagyni nekem.”

Verstappen azt is kifejtette, kissé megdöbbentette, hogy a versenybírók őt hozták ki hibásnak az esetet követően.



„Igen, hogy őszinte legyek, meglepődtem, amikor megkaptam az öt másodperces büntetést. Úgy értem, nem voltam ideges. De ha azt kérdeznétek tőlem, hogy újra megcsinálnám? Biztosan” – jelentette ki, majd arról is beszélt, szerinte Hamiltonnak nem szabadott volna ennyire kizárnia őt



„Mondhatom, hogy 85%-ban voltam mellette, és az volt a szándékom, hogy ne ütközzünk. De éreztem, hogy nem hagy nekem a helyet abban a sarokba. És akkor összeütközünk.”



„Ha csak egy kicsit megmozdult volna, valószínűleg akkor is előrébb maradt volna. Ez szégyen. Versenyezni akarok. Jót akarok küzdeni, de amikor a másik nem akar veled együttműködni…"

