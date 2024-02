Mondhatni derült égből villámcsapásként érkeztek és jelentek meg február elsején Lewis Hamilton Ferrarihoz való esetleges csatlakozásának a hírei.

Team Statement



Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 1, 2024

Az ember elsőre azt gondolhatta, hogy csak a szokásos téli „uborkaszezonban” napvilágot látott hatásvadász és alaptalan hírekről van csak szó.

Nem sokkal később viszont jött a váratlan fordulat, miszerint több a Forma-1 berkein belül dolgozó újságíró, szakértő és nem mellesleg több hiteles lap is szinte tényként közölve lehozták, a hétszeres világbajnok brit versenyző csatlakozását a Ferrarihoz 2025-től.

Előbb az olasz és spanyol lapok beszéltek a hírről hiteles forrásokra hivatkozva, majd utána már a Sky Sports, valamint a BBC is kijelentő módban közölte, hogy már csak a hivatalos megerősítést kell várni, de az üzlet lényegében már megkötettett.

BREAKING: Lewis Hamilton will join Ferrari for the 2025 season pic.twitter.com/ax5L8lUVAL — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) February 1, 2024

Lewis Hamilton: Seven-time world champion could make shock move to Ferrari from Mercedes - BBC Sport https://t.co/bH2VVNfX6M — Andrew Benson (@andrewbensonf1) February 1, 2024

Azok után, hogy Hamilton az ősz folyamán hosszabbított a Mercedes csapatával, azzal az istállóval, ahova a legszebb és legtöbb sikere fűzi, azok után ez a hír a szó szoros értelmében felrobbantotta az internetet.

A BBC információja szerint Toto Wolff a Mercedes csapatfőnöke egy rendkívüli gyűlést hívott össze, valószínű amiatt, mert Lewis Hamilton ott jelentette be széles körben, hogy távozik a Ferrarihoz.



"It is huge, huge news"



Mercedes employees in Brackley have been told that Lewis Hamilton will be leaving at the end of the 2024 season pic.twitter.com/vJ81IaS9GH — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) February 1, 2024

| Hamilton to Ferrari is DONE.



Ferrari's Chairman John Elkann has signed the contract with Lewis Hamilton.



Only announcements are left.



[@GiulyDuchessa] pic.twitter.com/8B6jhXZzV8 — formularacers (@formularacers_) February 1, 2024

Lewis Hamiltont többször is szóba hozták már a Ferrarihoz való csatlakozással, legutóbb a tavalyi szezon során, de a brit versenyző mindig kényesen ügyelt arra, hogy ezeket „pletyka szintjén” elhessegesse.

Fred Vasseur a Ferrari jelenlegi csapatfőnöke azonban egy fontos személye ennek a sikeres üzletnek, hiszen a GP2-ben ő volt Hamilton csapatfőnöke, akivel azóta is jó viszony ápolnak.

Valamint a Ferrari elnöke John Elkann is jó kapcsolatot ápol a hétszeres világbajnokkal, akit elvileg többször is megpróbált már elcsábítani a Mercedestől, most pedig végre valahára sikerrel járt. Ezzel pedig a Ferrari csapatánál összeáll a Hamilton-Leclerc páros, ami egy elképesztően erős felállás lesz az olasz csapat számára, így minden beleadnak, hogy több mint, 17 év után újra világbajnoki címet ünnepelhessenek Maranellóban.

A hétszeres világbajnok Hamilton tehát egy utolsó tánc erejéig vörösbe öltözik, hogy a már így is fényesen csillogó karrierjét, egy esetleges Ferrarival elért világbajnoki címmel fejezhesse be, és érjen fel olyan magasságba ezzel, ahová soha senkinek nem sikerült még ebben a sportágban.

Borítókép: racefans.net