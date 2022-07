Max Verstappen élvezte a Mick Schumacherrel vívott harcot.

Az éllovas Max Verstappen silverstone-i versenyhétvégéje nem úgy alakult ahogy eltervezte. A holland pilóta az élverseny helyett a mezőny középső felében csatázott annak érdekebében, hogy minél több pontot szerezzen és ezzel minimalizálja a veszteségét. A világbajnok alaposan megküzdött a hetedik helyért. A pozícióért az épp most első pontjait megszerző Mick Schumacherrel kellet farkasszemet néznie. A fiatal német szeretett volna még egy pozíciót javítani, ám Verstappen állta a sarat, a verseny után pedig kiemelte, nagyon élvezte a Mickkel való csatát.



„Az autóm sántított egy kicsit. De tudtam, hogy Mick is rá akar menni a hetedik helyre, és ez szórakoztató volt. Természetesen nem élveztem a pozíciót, ahol voltam, de értékeltem a harcot, amit vívtam. Szerintem nagyon jó csata volt” – mondta.



Verstappen azt is elárulta, mit mondott a futamot követően Mick Schumachernek.



„Azt mondtam neki, tudtam, hogy a pontokért harcol. Erre azt felelte, hogy tudja, de nagyon szerette volna a hetedik helyet. Mondtam neki, hogy láttam és jó csata volt.”



„Tudnia kellet, hogy ha nem visszakozik, mindketten kiesünk. Szerencsére elég okos hozzá” – tette hozzá Verstappen.



A Max Verstappennel vívott kemény csata után Micknek sikerült megszereznie első pontjait a Forma-1-ben. A csapatrádión keresztül Micknek elsőként az édesanyja, Corinna és a nővére, Gina gratulált.

Azonban nemcsak a családja öröme volt leírhatatlan, hanem Sebastian Vettelé is, aki egyfajta apafiguraként működik Schumacher életében a „Száguldó Cirkuszban”.



"Valójában úgy sikoltoztam az autóban, hogy "Menj Mick, menj Mick, menj el érte!” – mesélte Vettel a futam után.

Borítókép: ANP a Getty Images