A McLarennél az elmúlt években hagyománnyá váltak az egyszeri, különleges dizájnok használata bizonyos jeles alkalmak esetén. Erre láthattunk példát Monacoban is.



Ez a trend folytatódik a hétvégi brit nagydíjon is, a McLaren erre a futamhétvégére a 2000-es évek végét, illetve a 2010-es évek elejét idéző krómozott stílusba öltöztetik versenyautóikat.



Ezt a szokást idén átvette a Red Bull is, a miami nagydíjon a három amerikai festés közül az elsőt használták, bár ez nem jelentett meghatározó eltérést a jól megszokott színösszeállításuktól.

Brown mindenesetre azzal viccelődött, hogy mindenki a Red Bull autóit igyekszik másolni, jó látni, hogy ők pedig a McLarentől vettek át ötletet.



Arra azért nem kell számítani, hogy minden futamra más és más színben látjuk majd a McLarent, a vezérigazgató szerint úgy veszítene egyediségéből és különlegességéből ez a hagyomány.



A festés mellett másban eltért a miami futam, ez pedig a versenyzők bemutatása volt, amit nem fogadott egyöntetű lelkesedés. Brown viszont azt gondolja, Amerikában így működik a sport, azt pedig szereti, hogy a Formula1-ben ennyi kultúra találkozik.



Borítókép: Tóth Zsombor/Sport365