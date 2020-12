Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, Mick Schumacher 2021-ben debütál a Forma-1-ben, hiszen a Haas istállója őt igazolta le Nikita Mazepin mellé. Belépésével tovább nő az „autóversenyző-gyerekek” tábora, hiszen vele együtt már 3-man lesznek a mezőnyben, akiknek egykor édesapjuk is a sorozatban szerepelt.



Jelenleg Max Verstappen és Kevin Magnussen az, akik a második generáció tagjaihoz tartoznak. Hozzájuk csatlakozik, hamarosan Mick Schumacher, aki a legendás Michael Schumacher fia.

A bejelentés hallattán sorra kerülnek elő a vele kapcsolatos régebbi felvételek. Így bukkant elő az a 2002-es videó is, amin Jos Verstappen és Michael Schumacher beszélget arról, hogy örülnének-e neki, ha gyermekükből is autóversenyző válna. Az egykori csapattársak ekkor még nevetve kommentálta ezt az eshetőséget.



„Régóta vagyunk barátok, és sosem volt komoly vitánk, szóval lehet, hogy akkor szólalkoznánk össze először, ha a fiaink egymás ellen versenyeznének” – mosolyodott el Michael Schumacher.

With Mick Schumacher joining Haas and compete with Max Verstappen



Here's an old interview between Michael and Jos on their kids potentially racing each other.



"I think we will have some argument if our two will race with each other!"