Pozitív lett a koronavírus-tesztje Lawrence Strollnak, a Forma-1-es Racing Point csapat tulajdonosának.

Erről az istálló számolt be csütörtökön a Portugál Nagydíj helyszínén.



Korábban a brit együttes két pilótája, Sergio Pérez és a tulajdonos fia, Lance Stroll is megfertőződött a vírussal: előbbi még augusztusban, utóbbi két hete.



Pérez két, Stroll egy versenyhétvégét hagyott ki, helyükre Nico Hülkenberg ugrott be Silverstone-ban a Brit Nagydíjon és a 70. évforduló Nagydíján, valamint a Nürburgringen, az Eifel Nagydíjon.



A csapat közleménye kiemelte, Lawrence Stroll október 11-i mintája lett pozitív, de a legutóbbi két futamon nem vett részt.

