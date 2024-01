A modern Forma-1-ben a karácsonyi és újévi időszak általában az év egyik legforgalmasabb időszaka a csapatok számára, mivel az utolsó finomításokat végzik az autókhoz, amelyektől azt remélik, hogy a következő szezonban a pályán is jól teljesíthetnek majd.

Az 1960-as években azonban, amikor az autók még nagyrészt ugyanazok voltak egyik szezonról a másikra, ezt nem kellett figyelembe venni - vagyis a versenyeket január elejétől december végéig lehetett rendezni.

A Dél-Afrikai Nagydíj 1962 decemberében debütált először a világbajnokságban, Graham Hill december 29-én az East London pályán szerezte meg első bajnoki címét.

1965-ben és 1968-ban is január 1-jén, azaz újév napján tartották a szezonnyitót, mindkét futamot Jim Clark nyerte a Lotusszal - a második győzelem egyszerre volt megható és történelmi jelentőségű.

Az 1968-as futam megnyerésével Clark megszerezte 25-dik világbajnoki nagydíjgyőzelmét, amivel beállította a Juan Manuel Fangio által 1957 óta tartott rekordot.

