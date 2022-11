Talán épp most helyezte el a 2023-as pilótakirakós utolsó darabját az Aston Martin.

Mivel a Williams abban reménykedik, hogy Logan Sergeant megszerzi a szuperlicenszet és beül Latifi helyére, minden szem a Haasra helyeződik a pilótakeringő tekintetében, ugyanis Kevin Magnussen továbbra is társ nélkül.

Günther Steiner továbbra sem hajlandó konkrétumokat elárulni az „új” pilótával kapcsolatban, ezzel párhuzamosan pedig Mick Schumacher sorsa is a levegőben lóg.

Kedden délelőtt az Aston Martin bejelentette, hogy Stoffel Vandoorne tartalékpilótaként csatlakozik hozzájuk, és megosztva tesztel majd Felipe Drugovich-csal. Ez a lépés pedig olyan, mintha az Aston Martin felkészült volna a jelenlegi tartalékpilóta, Nico Hülkenberg távozására.

Vajon összeáll 2023-ra a rettegett Magnussen-Hülkenberg páros a Haasnál?

Welcome to the team, @svandoorne.



Formula E champion Stoffel Vandoorne enhances the 2023 @AstonMartinF1 driver line-up by joining @FelipeDrugovich as a test and reserve driver.



Tap below for the full story.