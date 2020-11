Az e hétvégi Török Nagydíj előtt nyolcan produkáltak pozitív koronavírustesztet a Forma-1-es csapatok körében múlt péntektől csütörtökig elvégzett vizsgálatok során.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) összegzése szerint az elmúlt egy hétben 2543 tesztet végeztek el, de a dokumentumban nincs szó nevekről, vagyis nem derül ki belőle, hogy pilóta is van-e a fertőzöttek között.



Egy héttel korábban 1781 tesztből szintén nyolc bizonyult pozitívnak. A november 6-ai FIA-közlemény szerint a brit Williams istállónál több csapattag is a fertőzöttek közé került, az érintettek karanténba vonultak, de azt is közölték, hogy az isztambuli Török Nagydíjra mindannyiukat pótolják a versenystábban.

Borítókép: Serhat Cagdas/Anadolu Agency via Getty Images