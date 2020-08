A Dorilton Capital amerikai befektetési cég lett a Forma-1-es Williams istálló tulajdonosa.

Az autós gyorsasági világbajnokságban szereplő együttes pénteki közleménye szerint a csapat neve és székhelye nem változik, az új befektető érkezésével ugyanakkor biztosított a hosszú távú szereplés az autósport elitkategóriájában.



"Izgalmas új korszak kezdődik az istálló életében, a cél, hogy a Williams ismét versenyképes autó legyen" - áll a csapat honlapján.



Hozzáteszik, az adásvételhez egyhangú döntéssel járult hozzá a csapat igazgatótanácsa, köztük a névadó Sir Frank Williams.



Sir Frank Williams is támogatta a váltást.



Fotó: David Davies/PA Images via Getty Images



A bejelentés két nappal azután látott napvilágot, hogy a tíz jelenlegi Forma-1-es csapat elfogadta az úgynevezett Concorde-szerződést, amely a pénzek elosztása mellett rendelkezik a szabályokról, valamint arról is, hogy kik indulhatnak az F1-ben.

A Williams istálló 1977 óta tagja a mezőnynek, eddig 737 versenyen indult, kilenc konstruktőri és hét egyéni világbajnoki címet szerzett, versenyzői összesen 114 futamon diadalmaskodtak.



A csapat az utóbbi években - köszönhetően egyebek közt nehéz anyagi helyzetének is - gyengén szerepelt, tavaly mindössze egy pontot szerzett, ezzel a konstruktőri vb utolsó helyén zárt. Idén a kanadai Nicholas Latifi és a brit George Russell vezeti a Williamseket, pontot a hat futam egyikén sem szereztek.

Borítókép: Mario Renzi - Formula 1/Formula 1 via Getty Images