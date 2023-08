Az Alfa Romeo 2018-ban, több mint harminc év után tért vissza a Forma-1-be mint névadó szponzor a Sauber csapat oldalán, stratégiai, kereskedelmi és technikai együttműködéssel összekötve.

Az már egy ideje ismert, hogy 2023 végén az Alfa Romeo távozik a Sauber csapattól. A Sauber 2026-tól az Audi gyári istállójaként folytatja a Forma-1-ben, a hinwilli istálló pedig már gőzerővel készül a német gyártóval való együttműködésre. Az Alfa Romeo elkötelezett a Formula 1 iránt, az olasz márka célja, hogy továbbra is jelen legyen a királykategóriában, következő partnercsapata pedig a Haas lehet.

A RacingNews365 értesülései szerint az Alfa Romeo és a Haas közötti tárgyalások eredetileg az Emilia Romagna Nagydíjra voltak tervezve, ám mivel a versenyt végül törölték, a két fél a soron következő monacói hétvégén egyezkedett egymással.

Horváth Dániel kollégánk A Magyar Nagydíj során rákérdezett Günther Steiner csapatfőnöknél, hogy hol látja a Haas Forma-1-es csapatát öt év múlva: „Nehéz megmondani, természetesen dolgozunk a stratégiai terven. Tudjuk, hogy vannak dolgok, amiket jól csinálunk, de folyamatosan azon dolgozunk, hogy miként tudnánk tovább fejlődni. Mi vagyunk a legfiatalabb csapat a sportban, de ha megnézzük a csapat felépítését vagy pénzügyi helyzetét, akkor azt látjuk, hogy biztos lábakon állunk.”

„Meg kell vizsgálunk mi szükséges ahhoz, hogy előrébb kerüljünk a rajtrácson és felvegyük a versenyt a legnagyobbakkal. Azt gondolom, még van egy-két évünk, hogy gondolkodjunk ezen és biztosítsuk, hogy a csapat továbbra is stabil lábakon álljon. Figyelembe kell vennünk a sport irányvonalát is, remélem, hogy továbbra is fenntartható lesz a működésünk.”

„Nem tudom konkrétan kijelenteni, hogy hova fogunk eljutni öt év múlva. Ami fontos, hogy folyamatosan növekedjünk és fejlődjünk. Természetesen szeretnénk feljebb kerülni a rajtrácson, hiszen nem vagyok boldog a jelenlegi teljesítményünkkel” – zárta gondolatait Steiner.

Egyes értesülések szerint az sem elképzelhetetlen, hogy Alfa Romeónak nevezik majd a Haas által használt Ferrari erőforrásokat. A Haas jelenlegi főszponzora egyébként a MoneyGram, mely együttműködést még tavaly jelentettek be, a felek kontraktusa pedig több évre szól.



További érdekes tartalomért kattints társoldalunkra, az autoblog.hu-ra!









Képek: Tóth Zsombor/Sport365