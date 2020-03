Lewis Hamilton mindennapjaiban kiemelten fontos a környezetvédelem. Bár a brit pilóta már gőzerővel készül az idei szezon első futamára, jutott ideje arra is, hogy meglátogasson egy szervezetet, ami az ausztráliai tűzben megsérült állatokon segít.



Az autóversenyző többször is hangsúlyozta már, mennyire fontosnak tartja az állatvilág védelmét. Azon kevés pilóták közt van, aki vegán étrenddel készül a megmérettetésekre és erre ösztönöz másokat is. Ezen felül számtalanszor támogatott már különböző alapítványokat, és posztjaiban is gyakran ír a környezetvédelem fontosságáról.



Az ausztrál tűzvész alatt, jöveledme egy részét egy nonprofit szervezetnek ajánlotta, a melbourni futam előtt pedig személyesen is találkozott annak tagjaival, és még az állatok etetésében is besegített az önkénteseknek.

Ma hihetetlen lehetőséget kaptam. Az ausztráliai New South Walesbe látogattam, hogy megnézhessem a WIRESWildlifeRescue csodálatos munkáját. Ez a szervezet az ország natív vadvilágának gondozásával és rehabilitálásával foglalkozik, hogy rendbe tegye és megőrizze azt a pusztító tűz után.



Azon napok egyike volt ez, amely valóban már perspektívaba helyezte a dolgokat szoámomra.



Több mint egy milliárd állatot érintettek a tüzek, és évekbe telik majd, amíg Ausztrália helyreáll. Azért támogattam a WIRES nonprofit szervezetet a tűzvész alatt, hogy meglegyenek az erőforrásaink ennek a gyönyörű országnak a megőrzéséhez. Elképesztő a vadvilága! Köszönjük ezt a lehetőséget, és mindazt, amit tesztek! - írta posztjájoz.



Látogatása után Lewis Hamilton visszatért az Ausztrál-nagydíj helyszínére, hiszen március 13-án rajtol az idei Forma-1-es szezon.

Borítókép: Instagram.com/LewisHamilton