A FIA költségvetési szerveinek talán az eddigi legkomolyabb feladattal kell megbirkózniuk. A Ferrari és a Mercedes a pletykák szerint feldobta a Red Bullt, mivel az istálló 2021-ben jelentősen átlépte a költségvetési sapkát.

A FIA által meghatározott határ 145 millió euró volt 2021-re, aki pedig ezt átlépi, komoly következményekre számíthat. Ez terjedhet az egyszerű pénzbírságtól a konstruktőri pontlevonásig, az eset súlyához mérten.

A szerv a jövőhéten teszi közzé az első felülvizsgálatokat a 2021-es szezonnal kapcsolatban, a PlanetF1 szerint pedig ebben a kimutatásban csúnya meglepetések várnak a Red Bullra.

„Két csapat állítólag túllépte a limitet, az egyik jelentősen. A paddockban az a hír járja, hogy ez a Red Bull.” – írja az Auto Motor und Sport.

A hírek szerint a Red Bull 5 millió euróval költhetett többet, mint a megengedett. A Mercedes és a Ferrari szerint ez a plusz összeg egy olyan fejlesztés ára, ami körülbelül fél másodperc előnyt jelenthet az energiaitalosoknak.

A balhét tovább mélyíti az a tény, hogy a számításaik szerint a Red Bull az idei szezonban is túllépi a megengedett költségsapkát.

Toto Wolff says a possible budget cap breach by Red Bull is a “heavyweight” issue, and adds Mercedes had to make “more than 40 people redundant” to make the cap.#F1 #RedBull #MercedesAMGF1https://t.co/mYAkr96kA2