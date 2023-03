Miután Lewis Hamilton bejelentette, hogy szakított Angela Cullennel, Toto Wolff szerint "ha a dolgok már nem működnek", akkor "változásra" van szükség.

Hamilton és Cullen pénteken jelentették be, hogy a brit hosszú ideje tartó trénere útjai elváltak, aki először még 2016-ban állt össze vele. Ennek okát egyikük sem indokolta, csupán a legjobbakat kívánták egymásnak a jövőre nézve. Hamilton közleményében úgy fogalmazott, hogy "erősebb sportoló és jobb ember lett miatta", míg Cullen szerint "megtiszteltetés és öröm volt a hétszeres világbajnok mellett állni".

Wolffot a távozásáról faggatták, ami sokakat meglepett, hiszen az új-zélandi a Bahreini Nagydíjon még Hamiltonnal volt, csakhogy kevesebb, mint két héttel később elváltak útjaik.

„Angela sokáig a banda tagja volt. Azt hiszem, minden csapatban, akár az ő szűk köréről van szó, akár a tágabb csoportban is, tudod, ez nem egy statikus helyzet, amit be lehet fagyasztani, mert mindannyian fejlődünk, mint emberek, fejlődünk, mint szervezet. Ha a dolgok már nem működnek, akkor őszintének kell lennünk ezzel kapcsolatban, majd változtatnunk kell. Angela mindig is a csapat kabalája lesz. Ő az egyetlen, aki hangosabb, mint egy induló autó. De tudod, ha így dönt, mi mindig abszolút támogatni fogjuk, bármilyen irányba is akar menni.”



Fotó: Tóth Zsombor / Sport365



Cullen Hamilton mellett volt a legnagyobb eredményei közül néhánynál, köztük a 2017 és 2020 közötti négy egymást követő világbajnoki címsorozatánál, és a legnagyobb csalódásainál is, mint például a 2021-es bajnoki vereségnél. Azon a vasárnapon ő volt az elsők között, aki megvigasztalta a versenyzőt.

A Sky Sports szakértőjévé vált korábbi F1-es pilóta, Martin Brundle úgy véli, hogy a hirtelen távozása "nem jó hír Lewis számára.

„Bármikor, amikor Lewist a boxutcában vagy a paddockban láttad, Angela ott volt vele és támogatta őt. Amikor nem volt edzésen, akkor is vele volt. Szóval keresnie kell majd valaki mást, de semmi sem örök, mint tudjuk. Biztos vagyok benne, hogy ez nem fog csökkenteni az általános teljesítményén, de ilyen hosszú szezonok során, ha Angela menni akar, és valami mást szeretne csinálni, azt teljesen meg lehet érteni.”

Borítókép: Tóth Zsombor / Sport365