Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke bízik benne, hogy a Miami Nagydíj nem lesz olyan nehéz számukra, mint amilyen az Emilia Romagnai Nagydíj hétvégéje volt.



Az olaszországi futamon George Russel a negyedik helyet szerezte meg, ugyanakkor csapattársa, Lewis Hamilton nem találta meg a módját, hogy pontszerző helyen végezzen, és végül a tizenharmadik helyen ért célba. Ráadásul 2012 óta először fordult elő az istállóval, hogy az időmérő edzésen egyik pilótája sem jutott be a Q3-ba.



Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke azt mondta, az imolai futam óta keményen dolgoztak, és abban bíznak, hogy egy sokkal erősebb versenyhétvége vár a csapatra és a pilótákra.



„Nagyon nehéz hétvége volt számunkra az imolai” – mondta Wolff.



„George nagyszerű munkát végzett, és egy kilátástalan rajtpozícióból indulva megszerezte a negyedik helyet, de Lewisnak nem adtuk meg az eszközöket vagy a pályapozíciót ahhoz, hogy megmutassa valódi tempóját.”



„Mióta visszatértünk Olaszországból, annyit tanultunk a hétvégéből, amennyit csak lehetett, és ezzel párhuzamosan a tanulás a szélcsatornában és a szimulációkban is folytatódott.”



"Több irányt találtunk az autó fejlesztésére, és kísérleteket fogunk végezni Miamiban, hogy összeegyeztessük ezeket a szimulációkat, és remélhetőleg megerősítsük a fejlesztési utat a következő versenyekre."



Wolff elárulta, hogy Russell és Hamilton is rendkívül aktívan részt vett a fejlesztésekben, mindkettejük rendületlenül szimulátorozott. A csapatfőnök reméli, hogy az általuk és a mérnökökkel végzett kemény munka meghozza gyümölcsét ezen a hétvégén.



„Mindkét pilóta a szimulátorban dolgozott Miami előtt, a gyárak pedig a frissítések gyártásával voltak elfoglalva” – tette hozzá Wolff.



„Eszembe jut a mondás, teher alatt nő a pálma.”



„Ez a csapat sok éven keresztül megmutatta ellenálló képességét, és az idei szezon nehéz kezdete tüzet gyújtott minden csapattagban ahhoz, hogy helyrehozza a helyzetet.”



Wolff arról is beszélt, mindenkinek újdonság lesz majd a miami futam.



„Miami egy izgalmas új kihívás és egy teljes lépés az ismeretlenbe” – mondta.



„A pálya igényesnek tűnik, a kis és nagy sebességű kanyarok igazi keverékével, a sportág látványos bemutatója lesz a növekvő amerikai rajongótábor számára. Szóval egy fantasztikus eseményre készülünk, és alig várjuk, hogy lássuk, milyen is lesz ez az egész” – zárta szavait.

Borítókép: twitter.com/Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Forrás: thecheckeredflag.co.uk