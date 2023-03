Toto Wolff elárulta, mennyi időbe telhet, hogy a Mercedes utolérje a Red Bullt.



A Red Bull 2022-ben uralta a mezőnyt, fölényét pedig a 2023-as évadra is sikerült átmentenie. Az istállónak a szezon első két futamán sikerült a duplázás, és eddig nagyon úgy tűnik, hogy a világbajnoki cím sorsa Max Verstappen és Sergio Perez közt dőlhet majd el. A Red Bullhoz idén az Aston Martinnak sikerült a leginkább közel férkőznie, a Ferrari és a Mercedes azonban eddig nem tudta felvenni vele a versenyt.



Utóbbi autói a 2022-es szezonhoz hasonlóan idén is problémákkal küzdenek. Toto Wolff már korábban is beszélt arról, hogy a Mercedes modelljei eltérnek a többi istálló autóitól ezért más fejlődési ívet kell bejárniuk, most azonban azt is elárulta, mennyi időbe telhet, míg a csapat fel tud zárkózni a Red Bullokhoz.

„Szerintem 6 és 12 hónap között van a lemaradásunk, mert ennyi idő kellett ahhoz, hogy rájöjjünk, mi is történik valójában a (2022-es) autóval" - mondta Wolff.



„Ez azt jelenti, hogy meg kell dupláznunk a fejlesztési sebességet. A (Red Bull) előnye fokozatosan kisebb lesz, ha a koncepciónk kiforr.”



„A szélcsatornás időelőnyünk segíthet egy kicsit, de nem nagy mértékben, és össze kell szednünk magunkat. Ha alapvetően megértjük, hova kell elhelyeznünk az autót, akkor nagy lépést teszünk előre, de ehhez tökéletesnek kell lennünk” – tette hozzá.

Borítókép: sport365/Tóth Zsombor