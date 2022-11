Toto Wolff elismerte, hogy a Red Bull a következő szezonban is előnyben lesz majd a többi istállóhoz képest.



A 2022-es szezonban a Red Bull kimagaslott a többi csapat közül, mivel autóikban sikerült a gyorsaságot megbízhatósággal ötvözniük. A legtöbb futamot a Mercedes is befejezte, de versenyképessége nem volt állandó, annak ellenére sem, hogy fokozatosan fejlesztette autóit.

Ennek ellenére a csapatnál arra törekednek majd, hogy a 2022-ben tanultakat felhasználják a következő szezonra.



Bár azt még nem lehet tudni az egyes istállóknál hogyan sikerülnek majd a fejlesztések, nagy valószínűséggel a Red Bull a következő szezonban is előnyben lesz majd. A Forma-1-ben ugyanis gyakran láthattuk, hogy egy-egy nagyobb szabálymódosítás esetén az a csapat állt egy hosszabb időszakra az élre, amelynek legelőször sikerült jól reagálnia az új helyzetre. Utóbbit a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff is elismeri.



„Ez minden bizonnyal előny, de hisszük, hogy megértjük, honnan ered a különbség” – mondta.



„A lendületük egy részét átviszik az autóban, és talán nyolc-tíz hónapot veszítettünk a fejlesztés terén, mert nem tudtuk kideríteni, mi a baj. Tehát ez határozottan kihívást jelent” – tette hozzá.

Borítókép: Sport365/Toth Zsombor