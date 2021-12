Toto Wolff, a Forma-1-es világbajnok Mercedes istálló csapatfőnöke először nyilatkozott a médiának a vasárnapi Abu-Dzabi Nagydíj óta, és elégedetlenségének adott hangot, valamint önkényes döntésekről beszélt.

Az osztrák szakember csütörtökön úgy fogalmazott, hétszeres vb-győztes versenyzőjükhöz, a brit Lewis Hamiltonhoz hasonlóan ő is "elégedetlen".

"Ha figyelmen kívül hagyjuk a sport alapelveit, és önkényes döntések születnek, amelyek miatt a stopperóra már semmit sem ér, akkor felvetődik a kérdés, hogy megéri-e a sok munka, vér, verejték és könny" - jelentette ki Wolff, aki szerint így "bármit elvehetnek tőled tetszés szerint, az pedig nem lehetséges, hogy ennek soha ne legyen vége".



Fotó: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team/Twitter

Röviddel Toto Wolff online médiaeseménye előtt jelentette be a Mercedes, hogy nem fellebbez a vasárnapi zárófutam végeredménye ellen, így Max Verstappen, a Red Bull versenyzője hivatalosan is 2021 Forma-1-es világbajnoka lett. Abu-Dzabiban Hamilton szinte végig vezetett a futamon, de öt körrel a leintés előtt a versenybíróság egy baleset miatt a pályára küldte a biztonsági autót, amely lehetőséget teremtett Verstappennek az előzésre. Ezután előbb azt közölték, hogy a két vb-rivális közé "beszorult", lekörözött pilóták nem előzhetik meg a Safety Cart, egy körrel később aztán megváltoztatták ezt a döntést, melynek eredményeként a friss gumikkal támadó Verstappen az utolsó körben lehagyta Hamiltont, ez pedig vb-címet ért neki. A Mercedes a futam után két óvást nyújtott be, ezeket azonban elutasították.

Toto Wolff most úgy fogalmazott, nem kíván Michael Masi versenyigazgatóval beszélni, és hangsúlyozta, az Abu-Dzabi Nagydíj utolsó négy percében hozott döntések megakadályozták Hamiltont abban, hogy megérdemelten megnyerje a világbajnoki címet. A csapatfőnök szerint a jövőre nézve sürgősen meg kell alkotni egy olyan szabályozást, amellyel meg lehet előzni az ehhez hasonló szituációkat.

"Sok kár érte most a sportágat, és ez nem történhet meg újra" - jelentette ki Wolff.

Borítókép: PlanetF1/Twitter