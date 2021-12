Toto Wolff hatalmas bulival ünnepelte, hogy a Mercedes sorozatban nyolcadszor hódította el a konstruktőrök világbajnoki trófeáját.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, drámai csata után dőlt el a 2021-es Forma-1-es világbajnoki cím sorsa. Az évad utolsó futamának utolsó körében Max Verstappen megelőzte Lewis Hamiltont ezzel elnyerte a trófeát és megszakította a brit hét éve tartó sorozatát. Ugyanakkor a Mercedesnek sem lehetett oka panaszra, az istálló tagjai sorozatban nyolcadszor ünnepelhettek konstruktőri világbajnoki címet. Toto Wolff a Mercedes csapatfőnöke úgy gondolta nem búslakodik Hamilton veresége miatt, inkább az utóbbit ünnepli, így nem kis elánnal vetette bele magát az éjszakába.

Az interneten kering egy felvétel, ahol Wolff először rocksztár módjára leveti magát a színpadról, majd fejét rázva sikítva locsoltatja magát pezsgővel, végül pedig a kilencvenes évek egyik party slágerére a Freed from desire-re bulizik hatalmasat.

toto wolff at a party clearly devastated about todays results pic.twitter.com/aqvNlkquc9