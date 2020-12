Toto Wolff marad a Forma-1-es világbajnok Mercedes istálló csapatfőnöke.

"Igen, maradok az F1-ben. És csapatfőnök is maradok" - mondta a 48 éves osztrák szakember a Süddeutschen Zeitungnak.



A szerződése elvileg az év végén lejárt volna, és korábban elárulta, hogy gondolkodik a visszalépésen, mert közel nyolc év a Forma-1-ben, 360 napos munkaévekkel kevés időt hagyott neki a regenerálódásra és a családjával is kevés időt tudott tölteni.

Ahogy most fogalmazott, a koronavírus-járvány miatti leállás során nyugodtan átgondolhatta a helyzetét és arra jutott: nála nincs olyan, hogy munka-magánélet egyensúly.



"Nálam tulajdonképpen minden magánélet. Nekem szórakozás vezetni ezt a csapatot, és a feleségemmel közös az autósport iránti szenvedélyünk" - mondta a korábbi autóversenyző.



Péntektől vasárnapig, Abu-Dzabiban a szezon utolsó versenyhétvégje jön a Forma-1-ben, az már korábban eldőlt, hogy idén is a Mercedes és brit pilótája, Lewis Hamilton nyeri a világbajnoki címet.

Borítókép: Mark Thompson/Getty Images