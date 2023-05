Úgy tűnik, ez az év sem a Ferrari sikereitől lesz hangos, ami félővé teszi, hogy Charles Leclerc egy nap azt mondja: nekem erre nincs több időm.



Pletyka szintjén fel is merült, hogy esetleg helyet cserélhetnek Lewis Hamiltonnal jövőre, amivel kapcsolatban most Toto Wolff is mondott pár mondatot, olvasható az f1i cikkében.

„Az egyetlen alkalom, amikor beszéltem vele, a Melbourneben volt, épp a kapukat kerestem a reptéren, hogy felszállhassak a gépre.”



„Charles egy szuper srác és a jövőbeni terveinkkel kapcsolatban egy olyan személy, akin mindig rajta tartjuk a szemünk, de nem közép és rövidtávon.”

„Senki sem kételkedik a lehetőségeiben, jó ember. Ő száz százalékig elkötelezett a Ferrarihoz, míg mi ugyanennyire ragaszkodunk Lewis szerződéshosszabbításához.”

A monacói kiválóság Azerbajdzsánban a múlt vasárnapi nagydíjon harmadik helyen ért célba azt követően, hogy az élről rajtolhatott, pontjainak számát legközelebb Miamiban növelheti hétvégén.

Borítókép: Getty Images Europe / Francois Nel