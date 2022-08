A Belga Nagydíjon Fernando Alonso és Lewis Hamilton szerencsétlen ütközését követően a brit számára idejekorán véget ért a futam.

Az incidens során Hamilton nem hagyott elég helyet Alonsónak, így összeütköztek, a brit pedig a levegőbe emelkedett autójával.

Az esetet követően Alonso idegesen kommentálta az eseményeket a rádióban és elmondta, Hamilton egy idióta, aki csak az első helyről indulva képes versenyezni.

A futam után Hamilton elnézést kért és beismerte, ő tehetett a balesetről. Most azonban Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke is megszólalt, aki nem tűri, hogy védencét ilyen szavakkal illessék.

„Nos, Lewis sok futamot kezdett az élről… Igazából nyert hét világbajnokságot, szóval a stratégia működik.” – szólt oda viccesen a spanyolnak.

Toto Wolff when asked about Alonso's radio message saying that Hamilton can only race when he starts at the front:



"Well, he started in the front a lot. He won Seven World Championship titles. So the strategy worked"