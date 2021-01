Alig kér hónap van hátra az újabb Forma-1-es szezon kezdetéig, de a Mercedes és a jelenlegi világbajnok még mindig nem állapodott meg egymással. Bár az ügy kapcsán sokféle pletyka napvilágot látott, a csapatfőnök nem aggódik.



Toto Wolff nemrég úgy fogalmazott, nem nyugtalan, és tiszteletben tartja Hamilton jövőjére vonatkozó döntéseit.



A brit és a Mercedes közti megállapodás december 31-én lejárt, és egyelőre nem világos, hogy a hétszeres világbajnok hosszabbít-e, vagy eltávolodik a száguldó cirkusztól.



Bár a jelenlegi helyzet alapján még az utóbbi lehetőség is fennáll, nem valószínű, hogy Sir Lewis Hamilton így dönt, hiszen többször is hangsúlyozta, a csapattal akar maradni. Korábban pedig az édesapja is úgy nyilatkozott a talkSPORT.com-nak, hogy fia szívesen folytatná a versenyzést.



Ennek ellenére a szerződése körüli tárgyalások mégis döcögősen mennek.



A brit esetleges távozásával kapcsolatban Autosportnak nyilatkozva Wolff úgy fogalmazott, nem aggódik.

„Ez engem egyáltalán nem aggaszt, mert mindig tiszteltben tartom Lewis döntéseit. Függetlenül attól, hogy még sokáig velünk marad, vagy úgy dönt elhagyja a sportot és más érdekeket helyez előtérbe.”



„Azt hiszem felkészültünk arra, hogy lesz egy esetleges csavar a történetben, ugyanakkor sokat beszélgetünk és úgy gondolom, őszinték vagyunk egymással. Szerintem van még mit elérnünk együtt” - tette hozzá.

Forrás: talksport.com

Borítókép: Facebook.com/LewisHamilton