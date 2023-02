A Mercedes csapatfőnöke nem ért egyet az FIA új szabályával.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Forma-1 versenyszabályzatába nemrég bekerült egy olyan pont, amely szerint a versenyzők csak akkor foglalhatnak állást valamilyen politikai témában, ha azzal kapcsolatban előzetesen írásbeli kérést nyújtanak be az FIA-hoz, majd engedélyt kapnak. A lépés után sokan felháborodtak, Lewis Hamilton – aki korábban több általa fontosnak vélt témára is felhívta a figyelmet a versenyhétvégék során – pedig kijelentette, továbbra sem tántorodik meg, és mindent megtesz azért, hogy kifejtse véleményét.

Az ügyben most megszólalt a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff is.

„Lehetőséget kell adnunk arra, hogy mindenki elmondhassa a véleményét, miközben tiszteletben tartjuk egymást” – mondta a szakember.

