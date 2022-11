Egybehangzó sajtóértesülések szerint Mick Schumacher ideje lejárt a Haasnál, akik azzal a Nico Hülkenberggel pótolnák, aki idén az Aston Martin tartalékpilótája volt.

Schumachernek így nem sok esélye maradt az F1-ben maradásra, egyedül a Williamsnél van még egy szabad ülés, de oda Logan Sargeant a várományos, ha megszerzi a szuperlicenszhez szükséges pontokat a szezon végéig.

A 23 éves pilótának így minden bizonnyal meg kell elégednie a tartalékpilóta szerepkörrel, legalábbis 2023-ra. Az Auto Motor und Sport szerint Mick esélyes a Mercedes tartalékülésére, csakúgy, mint Daniel Ricciardo, akivel meg kell mérkőznie a pozícióért.

A helyzetről Toto Wolffot, a Mercedes csapatfőnökét is megkérdezték:

„Nem tudom, mi a helyzet Mickkel és a Haassal, de nem titkolom, a Schumacher család a Mercedeshez tartozik és nagyra értékelem Micket.”

Természetesen rögtön ezt követően tisztázta, Mick számára az elsődleges az lenne, ha valahol versenyülést kapna, és csak ezután jönnek képbe a tartalékpilóta szerepkörök.

A Mercedeshez való igazolás több ajtót is megnyitna Micknek, ugyanis az istálló előszeretettel osztja meg tartalékosait más csapatokkal is, akik az ő motorjukat használják. Ezt láthattuk például Nick de Vries esetében is.

