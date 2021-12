A pályafutása első Forma-1-es világbajnoki címére hajtó Max Verstappen édesapja, Jos szerint fia nem fogja kilökni, vagy kiütni riválisát, a címvédő és hétszeres vb-győztes Lewis Hamiltont a hétvégén sorra kerülő, idei utolsó futamon, Abu-Dzabiban.

A két kiváló versenyző egyformán 369,5 pontot gyűjtött eddig, Verstappen ugyanakkor kilenc viadalt nyert meg idén, 36 éves riválisa pedig csak nyolcat, így ha az Egyesült Arab Emírségekben egyikük sem érne célba, vagy nem szerezne pontot, akkor a Red Bull 24 esztendős pilótája ünnepelhetne, több győzelme miatt ugyanis övé lenne a vb-cím.



Az 1994 és 2003 között 106 F1-es futamon rajthoz állt Jos Verstappen a Daily Mailnek azt mondta, fia nem fogja feláldozni a saját versenyét csak azért, hogy kiüsse Hamiltont.



"Max feltétlenül nyerni akar. Nyilvánvaló, hogy megpróbálja legyőzni Hamiltont, és ezért mindent meg is fog tenni, úgyhogy izgalmas lesz" - jelentette ki a 49 éves exversenyző, aki beszélt saját maga és fia Hamiltonhoz fűződő viszonyáról is.



"Soha nem beszéltem vele, és ő sem velem, hiszen nem jelentek számára semmit. Tisztelem, mint versenyzőt, de a többit...nos, azt inkább hagyjuk" - fogalmazott Jos Verstappen, kitérve arra is, hogy fia csak akkor beszél a hétszeres világbajnokkal, amikor együtt állnak a dobogón.



"Én úgy látom, hogy Max jól kijön a többi pilótával, de Lewis nem tartozik közéjük, ő ugyanis a saját világában él" - mondta Verstappen.



A világbajnoki címről döntő Abu-Dzabi Nagydíj vasárnap 14 órakor rajtol.

