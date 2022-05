A világbajnoki pontversenyt vezető Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es Spanyol Nagydíj pénteki első szabadedzésén.

A 24 éves versenyző mögött - kevesebb mint egy tizedmásodperccel lemaradva - csapattársa, a hazai közönség előtt szereplő Carlos Sainz Jr. zárt másodikként, míg Leclerc idei legnagyobb riválisa, a vb-címvédő Max Verstappen harmadikként.



A hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton hatodik lett a Mercedesszel, márka- és honfitársa, George Russell viszont negyedikként fejezte be a gyakorlást.

Hello there, fastest man in FP1 @Charles_Leclerc's 1:19.828 lap gives him P1 ahead of team mate @Carlossainz55 #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/KUv8D4v55c