A nemzetközi sajtó elsősorban a címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonnak, a Mercedes brit versenyzőjének hibátlan teljesítményét taglalta a vasárnapi Forma-1-es Katari Nagydíj másnapján, többek között "ébredő oroszlánnak" és "emírnek" titulálva a 36 éves pilótát.

Nagy-Britannia:

The Guardian:

"Hamilton tökéletes versenyzéssel, a futamot teljes mértékben kontrollálva aratott rajt-cél győzelmet olyan tempóval, amellyel Verstappen nem tudta felvenni a versenyt".

BBC Sport:

"Az idény nagyobb részében a Mercedes volt az üldöző. Az elmúlt három hónapban azonban javult a teljesítmény, és Hamilton számára kézzelfogható közelségbe került a nyolcadik világbajnoki cím".

The Telegraph:

"Mennyi minden történhet néhány hét leforgása alatt. Amikor két héttel ezelőtt Mexikóból Brazíliába költözött a Forma-1-es mezőny, a Red Bull hatalmas lendületben volt, miután Max Verstappen 19 pontra növelte az előnyét Lewis Hamiltonnal szemben. Vasárnap pedig a katari sivatagban nyújtott csaknem hibátlan teljesítményével, és sorozatban aratott második futamgyőzelmével Hamilton nyolc pontra csökkentette hátrányát, és úgy tűnik, immár a Mercedes van lendületben".

The Independent:

"Lewis Hamilton arra vonatkozó reményei, hogy átveheti a vezetést a vb-pontversenyben Max Verstappentől, nagy lökést kaptak Katarban, ahol a brit címvédő a pole pozícióból rajtolva győzte le összetettbeli riválisát".

Olaszország:

La Gazzetta dello Sport:

"Lewis Hamilton alvó oroszlán módjára ébredt fel, és most tényleg félelmetes. A brazíliai őrületes felzárkózását követően most Katarban is győzött, így a Mexikóban két héttel ezelőtt eldőlni látszó világbajnoki küzdelem megint teljes mértékben nyitott".

La Repubblica:

"Szuperhősök Forma-1-e. Amikor semmi nem történik, akkor is minden úgy történik, ahogyan ennek a soha véget nem érni akaró világbajnokságnak a forgatókönyvébe illik. Hamilton sebesült oroszlánként tért vissza és két hét alatt két kontinensen is győzött, Verstappen öntelt fiatalemberként hibázott, megbüntették, de nem adta fel, a kellemetlenkedő Alonso pedig hét év után, 2764 napnyi szünetet követően újra dobogóra állt. Üdv az autósport színes világában 2021-ben".

Corriere della Sera:

"Lewis, az emír".

Fernando Alonso back on the podium



It's just wonderful to see the great man up there again #QatarGP @alo_oficial pic.twitter.com/JC9tUgAYYh — Formula 1 (@F1) November 22, 2021

Spanyolország:

Sport:

"Hamilton érvényesítette a papírformát, Alonso pedig visszatért a dobogóra. A címvédő az idei hetedik, és pályafutása 102. futamgyőzelmével 14-ről 8 pontra csökkentette a hátrányát Verstappennel szemben, és készen áll arra, hogy egészen az utolsó futamig küzdjön a nyolcadik vb-címéért".

La Vanguardia:

"Hamilton újra harapott, Alonso visszatért a dobogóra. Lewis Hamilton győzött Katarban és hat pontot hozott Max Verstappenen a világbajnoki pontversenyben. Így már csak nyolc pont a hátránya az utolsó két futam, a szaúdi és az abu-dzabi viadalok előtt. Alonso a harmadik helyével a 2014-es Magyar Nagydíj, 107 verseny után tért vissza a pódiumra".

El País:

"A hollandnak 14 pontos előnye volt, ami most már csak nyolc, az utolsó két futamon pedig 50 szerezhető. Amennyire a Red Bull, annyira a Mercedes is lehet világbajnok a szezon végén".

Svájc:

Blick:

"A világbajnoki küzdelem kiéleződik! Az utolsó két futam, a szaúdi és az abu-dzabi viadalok előtt Lewis Hamilton hátránya nyolc pontra csökkent Max Verstappennel szemben".

Borítókép: F1/Facebook