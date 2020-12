George Russell rendkívül közel volt ahhoz, hogy megnyerje élete első Forma-1-es versenyét, de a csapat hibája tönkretette a versenyét.

Russell nyilvánvalóan csalódott volt, amikor csak a kilencedik helyen ért a célba vasárnap Bahreinben a Forma-1-es Szahíri Nagydíjon, miután hosszú ideig vezetett a versenyen, és szinte végig a csapattársa, Valtteri Bottas előtt volt. A Mercedes tönkretette mindkét pilóta versenyét azzal, hogy elrontotta a kettős kerékcserét, aminek eredményeként Russellnek azonnal újból ki kellett jönnie, Bottas pedig használt keménykeverékeken tért vissza a pályára, amivel nagyon visszaesett a mezőnyben.

Rusell ezt követően még összeszedte magát és elkezdte üldözni az első helyért Sergio Pérezt, de lassú defekt miatt ismét ki kellett állnia. A közösségi médiában a versennyel kapcsolatban mindenki Russel szerencsétlenségéről beszél.

Néhány F1-rajongó egészen érdekes módon még azt is feltételezi, hogy a Mercedes szándékosan szabotálta Russellt, hogy ellensúlyozza azt, miszerint „bárki nyerhet egy ilyen domináns autóban”, nemcsak Lewis Hamilton.

Not our day today. A MASSIVE congratulations to @RacingPointF1 and @SChecoPerez on a brilliant race! #SakhirGP pic.twitter.com/k0MyNpFHmk

How many races does Lewis go without car issues? Then suddenly George has to deal with every single problem you can think of. I'm done. #F1 #GeorgeRussell pic.twitter.com/9fhRYDHL7q