Lance Stroll szerint az Aston Martin két másodperccel gyorsabb lenne, ha lemásolta volna a Red Bull RB18-asát.



Az Aston Martin a legújabb frissítéseit követően került a reflektorfénybe, ám nem úgy, ahogy szerette volna. Az AMR22 pénteki bemutatását követően sokan felháborodtak, mivel az átalakított modell erőteljesen hajazott a Red Bull autóira. Az FIA ugyan legálisnak ítélte az Aston Martinokat, Christian Horner és társai azonban nem voltak elragadtatva. Helmut Marko elmondta, hogy bizonyítékot találtak az adataik letöltésére, ugyanakkor a szombati időmérő nyilvánvalóvá tette a két istálló autóinak teljesítménye jócskán eltér egymástól.





Sebastian Vettel a 16. míg Lance Stroll a 18. helyet szerezte meg a kvalifikáció során, míg a két Red Bull a 2. és az 5. helyen végzett. Stroll szerint ez a különbséget bizonyítja, hogy az Aston Martin csapata nem másolta a Red Bullt.



„Milyen pozícióban van a Red Bull? Két másodperccel gyorsabbak lennénk, ha másolat lenne” – mondta Stroll a Race beszámolója szerint .



„Egész hétvégén nagyon küzdöttem az autó egyensúlyával, és nem tudtam megbirkózni vele. Ez egy teljesen más aero-csomag, más menetmagasságok, más beállítások. Sok minden változott, meg kell nézni, hogy mit hagytunk ki, vagy mit csinálhattunk volna másképp.”



„Valamiről lemaradtunk. A legutóbbi versenyen a Q3-ban voltunk, most pedig kiestünk a Q1-ben, így mérföldekkel elmaradtunk a tempónktól. Ki kell találnunk, hogy miért.”



Vettel, annak ellenére, hogy jobb helyezést ért el csapattársánál, ugyancsak csüggedt volt.





„Tudtam, hogy a köridő nem túl jó, de tudtam, hogy meleg van, és az első futam után láttam, hogy senki sem rontja el igazán a köridőt” – mondta Vettel.



„Meglepődtem, mert arra számítottam, hogy ma jobb leszek, valahol a P10 környékén."

A négyszeres világbajnok azt is elmondta, hogy a péntek nagy részét azzal töltötte, hogy megbirkózzon az autóval, de csalódott volt, amiért nem tudta átvinni az edzési sebességét az időmérőre.



„Egyszerűen nem bírtam azt a sebességet hozni, amit szerettem volna vagy terveztem” – mondta.



„Eleinte nem pattogtunk és sok mindennel kísérleteztünk. Tudjuk, hogy ez nagyon más, máshogy viselkedik az autó és máshogy kell vezetni. Azt hiszem, a tegnapi napot leginkább azzal töltöttem, hogy ezt kitaláljam. Azt hittem, jó formában vagyok, és ma reggel is rögtön visszatértem. Most elmesélhetem a részleteket, hogyan kell fékezni, befordulni, de szerintem ez nem hasznos” – tette hozzá.

Képek: Sport365/Tóth Zsombor