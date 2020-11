Sajtóértesülések szerint az idei évről elhalasztott első Forma-1-es Vietnami Nagydíjat jövőre sem rendezik meg, mert az ázsiai országban nincs meg a szükséges politikai támogatottsága a versenynek.

A BBC és az autósporttal foglalkozó több szaklap is azt írta kedden, hogy így 22 futamos lehet a jövő évi világbajnoki sorozat, amely március 21-én Melbourne-ben rajtol majd és december 5-én Abu-Dzabiban zárul.



A Hanoiba tervezett városi versenynek fenntartott április 25-i dátum egyelőre szabad, a vietnami kormányzat ugyanis a választásokra és a koronavírus-járvánnyal összefüggő krízishelyzetre koncentrál.



A 22 versenyhétvége azonban így is rekordnak számít, eddig a leghosszabb vb-idény 21 futamból állt. Az idei szezonban a hollandiai Zandvoort is visszatért volna az F1-es programba, ám a világjárvány miatt ez is meghiúsult. A tengerparti pálya azonban szeptember 5-i dátummal szerepel a jövő évi naptárban, amelyben az első szaúdi nagydíj is helyet kapott november 28-ra tervezve.



A 2021-es idény programja egyelőre a tervezés fázisában jár, a mostani szezon a világjárvány miatt március helyett csak júliusban kezdődhetett el.

