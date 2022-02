Silverstone-ban mutatta be pénteken az idei Forma-1-es versenyautóját a konstruktőrök között világbajnoki címvédő Mercedes istálló, a prezentáción pedig az előzetes várakozásoknak megfelelően részt vett a csapat hétszeres vb-győztes brit sztárja, Sir Lewis Hamilton is.

A W13-as kódjelzésű gépen jól észrevehetők az idei szabályok miatt végrehajtott változtatások, így a karosszéria aerodinamikai módosításai, az egyszerűbb első és hátsó szárnyak, valamint a nagyobb, 18 colos abroncsok. A sorozatban nyolc vb-címet begyűjtő stuttgarti alakulat a tavaly és tavalyelőtt látott fekete fényezésről visszatért a klasszikus, ezüstszínű festésre.



A decemberi, Abu-Dzabi Nagydíj sok vitát kiváltó és végül Michael Masi versenyigazgató csütörtöki menesztését eredményező történései után hivatalosan is eldőlt, hogy Hamilton nem hagyott fel a versenyzéssel.

A 37 éves sztár a bemutatón úgy nyilatkozott, "soha nem mondtam, hogy be akarom fejezni a versenyzést, szeretem azt, amit csinálok".

The return of the Silver Arrows. Meet the Mercedes-AMG F1 W13 E Performance. pic.twitter.com/NsuEBvbkbK