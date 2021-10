A címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője megmagyarázta dühös kirohanását, melyet a vasárnapi Forma-1-es Török Nagydíj hajrájában hallhattak a televíziónézők a csapatrádiós felvételen.

A 36 éves sztár motorcsere miatt csak a 11. helyről kezdte meg az 58 körös futamot, de remekül zárkózott fel az esős időjárásban lassan felszáradó pályán. Hamilton a hajrához közeledve már harmadik volt, csapata pedig azt kérte tőle, hogy álljon ki a boxba kerékcserére, a versenyző viszont úgy érezte, azokkal a gumikkal, amelyekkel elrajtolt, be tudja fejezni a viadalt. Nyolc körrel a leintés előtt végül a Mercedes meggyőzte a címvédőt, hogy jobban jár, ha kereket cserélnek az autóján, ezzel viszont Hamilton elveszítette a harmadik helyet, és ötödikként ért célba.



"Basszus, ember, miért dobtuk el a helyezésünket? Nem kellett volna bejönnünk, megmondtam nektek" - kiabálta dühösen a csapatrádión Hamilton, aki most hat ponttal marad el a világbajnoki pontversenyt vezető, Törökországban másodikként célba érő Max Verstappentől (Red Bull).



"Soha ne várja senki, hogy mindig nyugodt és udvarias legyek a csapatrádióban, amikor versenyzek" - írta a közösségi médiában hétfőn a brit sztár kiemelve, hogy mindannyian szenvedélyesen űzik a sportágat, a pillanat hevében pedig ez a fajta szenvedély minden versenyzőből előtör.



"A szívem és a lelkem ilyenkor ott van kint a pályán, és ez a tűz, ami bennem tombol, juttatott el olyan magasságokba, ahol most vagyok" - fogalmazott a rekordot jelentő, nyolcadik vb-címéért hajtó Hamilton, és rögtön megnyugtatta szurkolóit: "a csapattal már mindent megbeszéltünk, és csak a következő versenyhétvégére koncentrálunk".



A Mercedes világbajnoki címvédője elismerte, kockáztatott azzal, hogy nem akarta lecserélni elkopott gumijait, de miután ez az ötlete nem vált be, a "legbiztonságosabb" döntést hozták azzal, hogy végül a boxba hajtott, és kereket cseréltek az autóján.



A vb két hét múlva, az Egyesült Államok Nagydíjával folytatódik a texasi Austinban.

Borítókép: Twitter.com/Mercedes-AMG