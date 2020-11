Damon Hill 1996-os Forma-1-es világbajnok szerint az immár hétszeres vb-győztes honfitársa, Lewis Hamilton a pályán és azon kívül mutatott teljesítményéért megérdemli a lovagi címet.

A 35 éves brit az első afroamerikai származású pilóta az F1 történetében, és az idén minden idők legeredményesebb versenyzője lett. Hamilton a népszerűségét kihasználva sokat kampányolt a rasszista előítéletek ellen, valamint az esélyegyenlőség és a környezettudatosság, a fenntarthatóság mellett.



"Mindig is feszegette a határokat, amikor megérkezett az F1-be, de már a gokartos időszakában is, harcolt a fennálló állapotok ellen" - nyilatkozta Damon Hill, aki szerint a lovagi cím elismerése lenne nemcsak Hamilton autóversenyzési tudásának, hanem annak is, hogy megnyitotta a kapukat azok számára, akik nem fehér bőrűek.



"Lerombolta azt az előítéletet, mely szerint bizonyos dolgokat nem érhetsz el, és van egy olyan terület, ahova nem juthatsz be a bőrszíned miatt" - jelentette ki a 60 éves ex-versenyző.



Lovagi címet a Forma-1-es versenyzők közül eddig Stirling Moss, Jack Brabham és Jackie Stewart kapott, Hamilton 2008-ban a Brit Birodalom Rendje lovagrend tagja lett.



"A mi sportágunkban ritka a lovagi cím, de az ő esetében ez az esélyegyenlőség, az antirasszizmus és a környezetvédelmi ügyek területén tett erőfeszítéseit is elismerné. Fantasztikus nagykövete ezeknek a témáknak, a lovagi cím birtokában pedig még jobban végezhetné ezt a munkát" - jelentette ki Hill.

Borítókép: Clive Mason/Getty Images