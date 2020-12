Sir Frank Williams az otthonában tölthette a karácsonyt.



A Williams csapat alapítóját december 15-én kellett kórházba szállítani, bár a családja nem árulta el, hogy miért volt erre szükség.

Hozzátartozóinak legújabb bejegyzése szerint Sir Frank Williams jobban van, állapota stabil és elhagyhatta a kórházat.

We're delighted to say that Sir Frank has been discharged from hospital and is now on the mend at home.



The Williams family would like to thank everyone for their support during this difficult time, and to wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year. pic.twitter.com/Q1HmBc7i3T