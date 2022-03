A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) kedden úgy döntött, hogy az égisze alá tartozó sorozatokban csak semleges színekben állhatnak rajthoz az orosz és a fehérorosz versenyzők mindaddig, "amíg elkötelezik magukat a béke és a politikai semlegesség elve mellett".

A FIA a Motorsport Világtanács (WMSC) keddi ülése után közölte ezt, a tanácskozáson pedig a WMSC az idén szeptemberre kiírt Forma-1-es Orosz Nagydíj törlését is jóváhagyta. A szocsi futam lemondását az F1 irányítói már múlt pénteken, egy nappal az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború kitörése után jelezték.



Az F1 mezőnyében egy orosz versenyző van, a Haas-szal versenyző Nyikita Mazepin semlegesként, a FIA zászlaja alatt indulhat az idei világbajnoki sorozatban.