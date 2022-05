Lewis Hamilton nem hajlandó betartani az ékszerviselési szabályokat, tiltakozása jeléül pedig a Miami Nagydíj előtti sajtótájékoztatón úgy jelent meg, hogy a létező összes óráját és ékszerét magára aggatta. A brit mellett kiállt Sebastian Vettel is, aki az overáljára kívülről ráhúzott alsónadrágjával fejezte ki nemtetszését. Egyre többen vannak azonban azok, akik felszólítják Hamiltont a szabály betartására.



Korábban az FIA elnöke beszélt arról, hogy a szabályok mindenkire vonatkoznak, így nem kedvezményezhetnek a hétszeres világbajnoknak. Mohammed ben Sulayem arról is beszélt, hogy azért is különösen fontos, hogy Hamilton betartsa a szabályokat, mert sok fiatal versenyző felnéz rá.



"Szeretném, ha példakép lenne, mint nagykövet, hogy a megfelelő üzenetet küldjön a fiatal pilótáknak, hogy elkerülje a tragédiát. Jó ügyre kell használnunk" - mondta.



Most a McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl szólalt fel a brit álláspontja ellen.

"Ez egy szabály, ami nem tudom, hány éve érvényben van, és ha más kategóriában dolgoztál, akkor még csak szóba sem került" - mondta a Motorsport-Totalnak.



"Ha nem szereted levenni az ékszereidet, vagy ha nem akarod felvenni a tűzálló nadrágot, egyszerűen ne vezess, az egész egyszerű és egyértelmű."



Az egykori versenyző, Alex Wurz, aki jelenleg a pilóták egyesületének elnöke is szintén kiáll a szabály mellett.



"Együtt kell dolgoznunk. Ez egy szabály, amely okkal létezik. Valószínűleg egy kicsit más megközelítésből szerettem volna elküldeni ezt az üzenetet" - mondta.

Borítókép: Twitter.com/Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team