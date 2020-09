A korábbi sajtóhíreknek megfelelően csütörtökön bejelentették, hogy a Ferraritól távozó négyszeres világbajnok Sebastian Vettel a következő szezontól Forma-1-es Aston Martinnál folytatja pályafutását.

"Örülök, hogy végre megoszthattam ezt az izgalmas hírt a jövőmről. Rendkívül büszke vagyok arra, hogy 2021-ben Aston Martin pilótája leszek. Ez egy új kaland számomra, egy igazán legendás autóipari céggel. Lenyűgöztek a csapat által idén elért eredmények, és úgy gondolom, hogy a jövő még szebbnek tűnik" - idézte a 33 éves pilótát a sorozat hivatalos honlapja.

Looking forward to welcoming Sebastian into the Aston Martin family in 2021 https://t.co/aoMC0UwRfC