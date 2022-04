Most, hogy a Haas ismét harcban van a pontszerző helyekért, Mick Schumachernek muszáj megtanulni kezelni az ezzel járó nyomást, legalább is a csapatfőnök Günther Steiner szerint.



Mick Schumacher 2021-ben debütált a Forma-1-ben, ahol azzal a Haas-szal versenyzett, amelynek nem volt túl sok esélye arra, hogy labdába rúgjon. Schumacher csapattársa a szintén újonc Nikita Mazepin volt, és kettejük harcában általában a német diadalmaskodott.

2022-ben azonban nagyot fordult a kocka. A Haas autója jóval ütőképesebbé vált, Mazepint pedig az a Kevin Magnussen váltotta, aki 2017 és 2020 között már versenyzett az istálló színeiben.



Magnussen az eddigi két forduló mindegyikében pontszerző helyen végzett. Egy ötödik és egy kilencedik helyet sikerült összehoznia. Ezzel szemben Schumachernek még nem sikerült pontot megcsípnie, ráadásul a második versenyhétvégén az időmérő edzésen hatalmas, de szerencsés végkimenetelű balesetet szenvedett.



Jól látható, hogy az új helyzettel hatalmas nyomás nehezedik a németre, a csapatfőnök, Günther Steiner szerint azonban a fiatal pilótának muszáj lesz ezzel megbirkóznia.



„Nyilvánvalóan most kicsit magasabban van a léc, mint tavaly ” – idézi Steinert a Motorsport.com.



„Tavaly egyáltalán nem volt kérdés, a 19. és a 20. helyért küzdöttünk. Mert ott voltunk – egyébként következetesen."



„Szóval ebben az évben úgy gondoljuk, hogy jót tesz neki (a nagyobb nyomás]) Mert ezt meg kell tanulni. Továbbra is azt mondom, minél magasabbra jutsz, annál ritkább a levegő. Szóval foglalkoznod kell vele.”



„Ez hozzátartozik ahhoz, hogy valaki F1-es pilóta. Bármilyen nagy horderejű sportágban vagy vezetői pozícióban megbirkózni a nyomással, olyan, mintha a nyomás nehezedne rád, és ha nem tetszik ez a nyomás, menj és csinálj valami mást.”







Természetesen egy olyan nagy összeomlás, mint amilyen Schumacherrel történt Szaúd-Arábiában megrendítheti a pilóta önbizalmát, de Steiner nem hiszi, hogy ez így lesz.



„Nem hiszem, hogy elveszíti az önbizalmát” – erősítette meg Steiner.



Annak érdekében, hogy Schumacher önbizalma megmaradjon, Steiner ki akarja vizsgálni a körülményeket, amik a balesethez vezettek.

"Úgy gondolom, hogy össze kell hasonlítanunk az adatokat Kevinnel, és én nem hasonlítottam össze az adatokat. Szóval túl keményen próbálkozott? Nem tudom, mi volt az. Nem volt elég meleg a gumi? Ki kell derítenünk” – magyarázta.



"Akkor azt hiszem, ha visszaül akkor autóba, akkor újra megszerzi az önbizalmat ” – tette hozzá.



Forrás: planetf1.com



Borítókép: Clive Mason/Getty Images