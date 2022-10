A korábbi Forma-1-es pilóta, Christian Danner szerint Mick Schumachernek jót tenne, ha egy évig távol lenne a Száguldó Cirkusztól.



Bár Mick Schumachernek 2022-ben több alkalommal is sikerült pontot szereznie a Haasnál mégsem teljesen elégedettek vele. A fiatal német többször is leamortizálta az autóját, amivel súlyos költségekbe verte csapatát. A csapat tulajdonosa, Gene Haas az Amerikai Nagydíj előtt úgy fogalmazott, a hátralévő futamok egyikén minimum győznie kellene Schumachernek, ha jövőre is helyet szeretne a csapatnál. Ennek ellenére a németnek Austinban még a pontszerzés sem jött össze, míg csapattársának ismét sikerült tovább növelni pontjai számát.



Ennek tükrében nagyon úgy tűnik, hogy Schumachernek jövőre le kell mondania a Haas üléséről, az egykori pilóta, Christian Danner ezt azonban egyáltalán nem látja katasztrófának.



„Azt hiszem, egy év szünet nem lenne olyan rossz egy olyan srácnak, mint ő. Olyan fiatal még, hogy utána könnyedén folytathatja Forma-1-es pályafutását. Sok probléma van vele abban a környezetben. Ez egy olyan légkör, amelyből nagyon-nagyon nehéz lesz kitörnie, mert azt hihetik, hogy nincs csúcsformában” – mondta a Sport1-nek.



Az ismert német újságíró, Ralf Bach azonban nem ért ezzel egyet.



„Szerintem Mick számára minden a 2023-as év túléléséről szól. Mert ahogy én látom, a jövője az Audié. Őt akarják, és már tárgyaltak is, ezt biztosan tudom.”



Ezzel összefügg az Audi projektvezetőjének, Adam Bakernek a korábbi nyilatkozata is, aki szerint egy német pilóta érdekes lenne számukra.



