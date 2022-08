Mick Schumacher örülne neki, ha beülhetne az egyik Ferrariba és megmutathatná az istállónak, hogy mire képes.



A német versenyző második szezonját tölti a Száguldó Cirkuszban. A Haasnal 2021-ben debütáló pilóta 2022-es szezonja nem úgy kezdődött ahogy eltervezte. Annak ellenére, hogy a csapat autói jóval ütőképesebbek, mint az előző évadban, Schumacher sokat küzdött azért, hogy megszerezze karrierje első pontjait. Ugyanakkor az első futamokon nem igazán találta önmagát, a Szaúd-Arábiában és Monacóban elszenvedett balesetei pedig tovább nehezítették a helyzetét.



Silverstone-ban azonban nagyot fordult vele a világ, és sikerült áttörnie azt a bizonyos falat. Azon a futamon 8. lett, míg Ausztriában tovább javította élete legjobb eredményét és hatodikként ért célba.



Bár Schumacher a Haas pilótája, szerződése van a Ferrarival is, melynek akadémiai tagjaként a tartalékpilóta szerepét is betölti a csapatnál. Tehát abban az esetben, ha Chrles Leclerc vagy Carlos Sainz nem tudna rajthoz állni, akár ő lehet a beugró. És hogy készen áll-e erre a feladatra? – erre a kérdésre is válaszolt a RacingNews365.com-nak.



„Igen, igen, igen” – felelte az ominózus kérdésre.



„A mi autóink nem teljesen egyformák, de van bennük hasonlóság. És 2019 óta a Ferrarival nőttem fel, úgyhogy azt hiszem, ismerem az összes eljárást. Szívesen megmutatnám, mi van bennem.”



Sebastian Vettel visszavonulása után Schumachert sokan szóba hozták az Aston Martinnal, ám Fernando Alonso átigazolását követően ez az ajtó bezárult előtte. Ennek tükrében úgy tűnik, az egyetlen esélye a Haas maradt, ugyanakkor a csapat és a pilóta közt egyelőre leálltak a tárgyalások, így nem biztos, hogy a német 2023-ban is ott lehet majd a legrangosabb sorozatban.

